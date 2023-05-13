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«Интер» обыграл «Сассуоло» и вышел на третье место в Серии А 

Команда Симоне Индзаги сравнялась по очкам с «Ювентусом», который идет вторым.
13 мая 2023 23:39
автор: Глеб Шевяков

«Интер» на своем поле победил «Сассуоло» в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

В составе «нерадзурри» дубль оформил Ромелу Лукаку (41-я, 89-я минуты), по голу забили Руан, который отличился с пенальти (56) и Лаутаро Мартинес (58). За гостевую команды забитыми мячами отметились Матеус Энрике (63) и Давиде Фраттези (77).

Таким образом, миланская команда набирает 66 очков и выходит на третью строчку в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» располагается на 13-м месте, имея в своем активе 44 очка.

16 мая «Интер» проведет ответную встречу с «Миланом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. 19 мая «Сассуоло» примет на своем полу «Монцу».

Серия А

35-й тур

«Интер» – «Сассуоло» – 4:2 (1:0)

Голы: Лукаку, 41, 89. Руан, 56. Мартинес, 58 – Энрике, 63. Фраттези, 77.

источник: «Советский спорт»
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