Главчич уверен, что «Химки» должны были обыгрывать «Спартак»

Хавбек «Химок» Неманья Главчич подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью со «Спартаком» (1:1).

«В противостоянии со «Спартаком» мы должны были взять три очка, но удалось добыть лишь одно. У нас было много моментов. Понимаем, что нужно проводить именно такие игры в концовке сезона. Так же, как со «Спартаком», показывать желание, качество и результат», — приводит слова Главчича Sport24.ru.

Добавим, что «Химки» в данный момент располагаются на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 18 очков после 27 проведенных матчей. «Спартак» идет на четвертом месте с 50-ю очками.