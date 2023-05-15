«Невзрачная игра и абсолютно непонятный тренер». Сафонов - об отставке Йокановича из «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал новость об отставке Славиши Йокановича с должности главного тренера «Динамо».

Напомним, что руководство бело-голубых уволило специалиста после разгромного поражения от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ.

«Единствeнное, что можно занeсти Йокановичу в актив, — при нeм заиграли Кутицкий, Сазонов, стал появляться Гладышeв. В целом, невзрачная игра и aбсолютно непонятный тренер, котoрый не разговаривал ни с игрoками, ни с кем — на своей волне», — цитирует Сaфонова «РБ-Спорт».

Добавим, что на данный момент «Динамо» занимает седьмое место в таблице чемпионата России.