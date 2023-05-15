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Ассистентский хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Лестер» в матче АПЛ

Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр».
15 мая 2023 23:53
автор: Степан Шереметьев

«Ливерпуль» на выезде оказался сильнее «Лестера» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу мерсисайлцев.

В составе победителей дубль оформил Кертис Джонс. Также один раз отличился Трент Александр-Арнольд. Мохаммед Салах отметился ассистентским хет-триком.

Таким образом, команда Юргена Клоппа с 65 очками осталась на пятой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Дина Смита находятся на 19-й строчке, имея в своем активе 30 очков.

В следующем туре «Ливерпуль» примет дома «Астон Виллу» (20 мая), а «Лестер» отправится в гости к «Ньюкаслу» (22 мая).

Чемпионат Англии

36-й тур

«Лестер» – «Ливерпуль» 0:3 (0:2)

Голы: Джонс, 33, 36, Александер-Арнолд, 71.

источник: «Советский спорт»
Ассистентский хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Лестер» в матче АПЛ
Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр».
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