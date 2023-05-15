РФС перенес матч ветеранов «Спартака» и «Крыльев Советов»

руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям Российского футбольного союза Кирилл Терешин объявил о переносе матча ветеранов московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов», а также объяснил причины такого решения.

«Мы провели рабочую встречу с руководством региона, клуба и арены. Коллеги попросили перенести матч легенд «Крыльев Советов» и «Спартака» на конец лета. Кроме того, матч в Волгограде высоко поднял организационную планку для Самарской области. Мы с уважением отнеслись к позиции региона», - приводит слова Терешина ТАСС.

Напомним, встреча должна была пройти 2 июня в Самаре.

1 мая в Волгограде состоялся ретро-поединок между красно-белыми и сталинградским «Динамо», посвященный 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве.