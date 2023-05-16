Мавзолей Пеле открылся на самом высоком вертикальном кладбище в мире

В бразильском Сантосе, на кладбище «Экуменика», являющемся самым высоким вертикальным кладбищем в мире, открылся мавзолей трехкратного чемпиона мира Пеле. Посетить его можно бесплатно, но требуется предварительная регистрация, сообщается на сайте некрополя.

У входа в мавзолей стоят две позолоченные статуи футболиста, а пол усыпальницы покрыт искусственным газоном. На стенах размещены флаги Бразилии и клуба «Сантус», за который играл Пеле, фотографии, в мавзолее размещена копия кубка мира. Останки Пеле покоятся в позолоченном гробу.

Пеле еще при жизни купил место на девятом этаже некрополя, откуда открывается вид на городской стадион «Вила Белмиро», на котором Пеле играл за «Сантос». Позже семья из соображений логистики согласилась захоронить Пеле на первом этаже здания, где и был оборудован мавзолей.

Полное имя Пеле - Эдсон Арантис ду Насименту. Он является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). В списке лучших бомбардиров сборной Бразилии он делит первое место с Неймаром. На счету Пеле 77 голов в 92 матчах.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни от онкологического заболевания.