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Названы два приоритетных трансфера «Арсенала» на летнее межсезонье

Оба игрока выступают в АПЛ.
16 мая 2023 11:46
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета получит 230 млн евро на усиление состава в летнее межсезонье. Об этом пишет The Times.

По данным источника, в первую очередь «канониры» постараются подписать полузащитников Деклана Райса из «Вест Хэма» и Мойсеса Кайседо из «Брайтона».

На оставшиеся деньги «пушкари» планируют подписать футболистов, которые смогут подменять лидеров команды.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ «Арсенал» вел борьбу за чемпионский титул, однако, на финише кампании уступил трофей «Манчестер Сити». В данный момент лондонцы занимают 2-е место, набрав 81 очко.

источник: «Советский спорт»
Названы два приоритетных трансфера «Арсенала» на летнее межсезонье
Оба игрока выступают в АПЛ.
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