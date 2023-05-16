Зозуля обвинил Шевченко в пророссийской компании

Украинский футболист Роман Зозуля раскритиковал бывшего главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко.

По его словам, специалист не должен был садиться рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем во время матча Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» (0:2).

Зозуля подчеркнул, что Джокович активно выступает за возвращение российских спортсменов, поэтому если Шевченко считает себя настоящим украинцем, то не должен был находиться рядом с этим человеком.

«Если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом. Вменяемый украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет. Так чего там сидит наша национальная гордость?!

Я долго молчал по этому поводу и даже допускал, что человек мог ошибиться, но сейчас его ошибки стали системными. Так ошибки ли это?!» – добавил Зозуля в беседе с украинскими СМИ.