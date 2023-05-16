Николич прокомментировал слухи о работе с московским «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о возможном подписании контракта с московским «Динамо».

«Все, что я могу сказать, – я действительно близок к тому, чтобы вернуться к тренерской работе. Моя судьба решится в ближайшие 7-10 дней. Название команды я не могу вам озвучить. Но могу сказать, что это клуб не из топ-5 чемпионатов, но с богатой историей и играющий в сильной лиге. Однако соглашение по-прежнему не достигнуто», – заявил специалист, чьи слова приводит CsakFoci.

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает 7-е место, набрав 42 очка. Результаты команды не устраивают руководство, поэтому 14 мая клуб уволил Славишу Йокановича с должности главного тренера. Ожидается, что его место займет именно Николич.