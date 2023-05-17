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«Монреаль Импакт» хочет подписать Азара

Однако бельгиец не горит желанием покидать «Реал».
17 мая 2023 10:17
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в клубе «Монреаль Импактс», выступающем в MLS.

Об этом сообщает испанское издание Marca. Как сообщает источник, несмотря на предложение, бельгийский футболист не хочет покидать мадридский клуб.

Азар выступает в составе «Реала» с 2019 года. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Азар принял участие в десяти матчах в составе «Реала», забив один гол и отдав две результативные передачи.

«Реал» после 34 туров Ла Лиги располагается на второй позиции в турнирной таблице.

источник: Marca
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