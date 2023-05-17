Смородская призналась, что не понимает желание иностранных игроков получить российское гражданство 

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением по поводу того, что некоторые легионеры РПЛ стремятся получить российское гражданство.

Отметим, что в феврале 2023 года форварды «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство, однако не намерены играть за национальную команду России.

«Не понимаю, зачем иностранным футболистам РПЛ российское гражданство. Какие преимущества оно им дает? В бескорыстность я не верю, поэтому не знаю, для чего оно им», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что игрок «железнодорожников» Камано также выразил желание получить гражданство России.

Напомним, что в мае 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований.