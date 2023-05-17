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Смородская призналась, что не понимает желание иностранных игроков получить российское гражданство 

Прошедшей зимой гражданами России стали бразильские нападающие «Зенита» Малком и Клаудиньо.
17 мая 2023 18:03
автор: Глеб Шевяков

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением по поводу того, что некоторые легионеры РПЛ стремятся получить российское гражданство.

Отметим, что в феврале 2023 года форварды «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство, однако не намерены играть за национальную команду России.

«Не понимаю, зачем иностранным футболистам РПЛ российское гражданство. Какие преимущества оно им дает? В бескорыстность я не верю, поэтому не знаю, для чего оно им», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что игрок «железнодорожников» Камано также выразил желание получить гражданство России.

Напомним, что в мае 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований.

источник: «РБ-Спорт»
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