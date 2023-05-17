ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Анчелотти высказался о работе со сборной Бразилии

Итальянец расставил все точки над «i».
17 мая 2023 21:36
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном уходе в сборную Бразилии.

«Есть много слухов о моем будущем в качестве главного тренера сборной Бразилии, но поверьте мне, ничего конкретного. Повторяю, я останусь здесь, в «Реале», пока меня хотят здесь видеть», – сказал итальянец известному инсайдеру Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона и возглавит сборную Бразилии.

Добавим, что «селесао» остались без главного тренера в 2022 году: руководство футбольной федерации уволило Тите с должности наставника, посчитав, что команда показала провальное выступление на ЧМ-2022.

источник: «Советский спорт»
«Краснодар» стал номинальным хозяином Суперфинала Кубка России 
Подопечные Владимира Ивича сыграют с ЦСКА в финальном матче турнира.
17.05.2023 22:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Краснодар» вышел в финал Кубка России во второй раз в своей истории 
Ранее черно-зеленым не удалось стать обладателями трофея.
17.05.2023 21:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Анчелотти высказался о работе со сборной Бразилии
Итальянец расставил все точки над «i».
17.05.2023 21:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в Суперфинал Кубка России 
«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в Суперфинал Кубка России 
Соперником «быков» в финальном матче станет московский ЦСКА.
17.05.2023 21:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Краснодар» – «Урал»: пенальти в ворота гостей был отменен
Сергей Карасев назначил 11-метровый на 90-й минуте встречи, однако изменил свое решение после просмотра VAR.
17.05.2023 21:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Матчи чемпионата Италии начнутся с минуты молчания
Область Эмилия-Романья пострадала от катастрофического наводнения.
17.05.2023 21:15
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Молчи и слушай»: Канчельскис ответил на предложение Гогниева высказать претензии в лицо
«Молчи и слушай»: Канчельскис ответил на предложение Гогниева высказать претензии в лицо
Страсти накаляются.
17.05.2023 21:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Саттон заявил, что Рюдигер не сможет снова противостоять Холанду в ответном матче Лиги чемпионов 
Сегодня, 17 мая состоится ответная полуфинальная встреча между «Манчестер Сити» и «Реалом».
17.05.2023 21:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Краснодар» – «Урал»: хозяева снова вышли вперед благодаря голу Кордобы
«Краснодар» – «Урал»: хозяева снова вышли вперед благодаря голу Кордобы
Колумбиец забил гол на 59-й минуте встречи.
17.05.2023 20:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика