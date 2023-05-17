Анчелотти высказался о работе со сборной Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном уходе в сборную Бразилии.

«Есть много слухов о моем будущем в качестве главного тренера сборной Бразилии, но поверьте мне, ничего конкретного. Повторяю, я останусь здесь, в «Реале», пока меня хотят здесь видеть», – сказал итальянец известному инсайдеру Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона и возглавит сборную Бразилии.

Добавим, что «селесао» остались без главного тренера в 2022 году: руководство футбольной федерации уволило Тите с должности наставника, посчитав, что команда показала провальное выступление на ЧМ-2022.