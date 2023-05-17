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ФОНБЕТ и ПФК ЦСКА проведут опен-эйр-мероприятие с просмотром матча «Спартак» – ЦСКА

ФОНБЕТ и ПФК ЦСКА проведут опен-эйр-мероприятие с просмотром матча «Спартак» – ЦСКА
17 мая 2023 23:33
автор: Сергей Иванов
автор фото: БК ФОНБЕТ

Фестиваль FONFEST состоится в воскресенье, 21 мая, – в день матча «Спартак» – ПФК ЦСКА, на Болотной набережной на территории «Императорского речного Яхтъ Клуба».

Во дворе «Яхтъ Клуба» будут установлены два больших экрана, на которых в прямом эфире покажут главное московское дерби страны. Для поклонников красно-синих будет предусмотрена обширная развлекательная и музыкальная программа: выступление диджеев, командные игры по мини-футболу и фонпонгу, поп-ап-выставка музея ПФК ЦСКА, фотозона с Кубком УЕФА и кастом-станция футбольных джерси.

Вход на фестиваль FONFEST – свободный, по предварительной регистрации на сайте.

источник: «Советский спорт»
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