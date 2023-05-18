Ракицкий ответил украинцам, которые критикуют его за выступления в России

Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий впервые ответил украинцам, которые критикуют его за выступления в России. Напомним, с 2019 по 2022 год футболист выступал в составе «Зенита».

По словам игрока, если б он знал, что в феврале 2022 года произойдет конфликт между странами, то никогда бы не подписывал контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Защитник подчеркнул, что до этих событий многие украинцы ездили в Россию на заработки.

«Я здесь, в Украине – вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы», – отметил футболист в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, в составе «Зенита» Ракицкий провел 108 матчей и выиграл 7 трофеев, том числе 4 титула чемпиона РПЛ.