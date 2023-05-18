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Кукуляк ошибочно удалил игрока «Спартака» Денисова в матче РПЛ с «Химками»

Красно-белые претендуют на медали чемпионата.
Кукуляк ошибочно удалил игрока «Спартака» Денисова в матче РПЛ с «Химками»
18 мая 2023 12:20
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Спартак"

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза вынесла решение относительно эпизода в матче 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком».

Напомним, что игра на домашней арене подмосковной команды завершился со счетом 1:1.

ЭСК РФС считает, что главный арбитр встречи Евгений Кукуляк ошибочно удалил хавбека «Спартака» Даниила Денисова.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели критериев безрассудного нарушения правил со стороны данного игрока против футболиста «Химок» Жаниу Бикела в единоборстве за мяч, а судья среагировал на реакцию полузащитника подмосковной команды, симулировавшего серьезную травму», - говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Эксперты считают, что Кукуляк должен был назначить штрафной за фол Денисова без вынесения красной карточки.

Добавим, что »Спартак» набрал 50 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице.

источник: РФС
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