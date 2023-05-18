Джака в ближайшее время может перейти в «Байер» 

«Байер» близок к тому, чтобы подписать хавбека «Арсенала» Гранита Джаку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «фармацевты» намерены заполучить швейцарского футболиста за 15 миллионов евро. Сообщается, что 30-летний игрок выразил желание покинуть лондонский клуб и продолжить карьеру в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что полузащитник договорился об условиях контракта с немецкой командой.

Напомним, что Джака выступает за «Арсенал» с лета 2016 года. Всего за «канониров» он отыграл 295 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 29 результативных передач. Его соглашение с командой Микеля Артеты рассчитано до конца июня 2024 года.