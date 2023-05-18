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Шавло считает, что трансфер за 15-20 млн евро не принесет пользу «Спартаку» 

Ранее появилась информация о том, что красно-белые намерены приобрести игрока высокого класса, чтобы конкурировать с «Зенитом».
18 мая 2023 23:07
автор: Глеб Шевяков

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением по поводу того, что московский клуб намерен приобрести игрока за 15-20 миллиона евро.

«Мне кажется, что это все слухи про футболиста, которого хотят подписать красно-белые 15-20 миллиона евро. Не вижу смысла покупать дорогостоящего игрока, тем более «Спартак» не выступает в еврокубках. Не думаю, что это правда», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует подписать известного футболиста на позицию атаки из европейского чемпионата и готовы потратить на это 15-20 миллиона евро.

Добавим, что в настоящее время команда Гильермо Абаскаля располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков после 27 проведенных игр.

источник: «РБ-Спорт»
Шавло считает, что трансфер за 15-20 млн евро не принесет пользу «Спартаку» 
Ранее появилась информация о том, что красно-белые намерены приобрести игрока высокого класса, чтобы конкурировать с «Зенитом».
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