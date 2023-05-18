«Матчи «Спартака» и ЦСКА - украшение чемпионата»: Колосков - о предстоящем дерби

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от московского дерби «Спартак» - ЦСКА в рамках 28-го тура РПл.

«Ожидаю матч двух команд с огромным желанием победить. В дерби по-другому не бывает. По последним матчам, ЦСКА выглядит гораздо увереннее, чем «Спартак». Но в одной конкретно взятой игре может случиться всё, что угодно.

Матчи «Спартака» и ЦСКА - это украшение чемпионата. Жаль, что команды давно не противостояли друг другу в чемпионской гонке. Ну а в этом матче решится судьба вице-чемпионства РПЛ - тоже интрига», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, после 27 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям «Ростову», у которого такое же количество очков.

ЦСКА с 54 очками идет вторым.