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Бубнов назвал фаворита в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА

Встреча состоится 21 мая.
19 мая 2023 09:44
автор: Артур Гичунцев

Экс-футболист сборной СССР Александр Бубнов дал прогноз на матч 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

По его словам, в подобных матчах может случиться все, что угодно, однако, в данный момент команда Владимира Федотова выглядит предпочтительнее.

«Победа позволит ЦСКА досрочно обеспечить себе серебряные медали чемпионата, но это принципиальное дерби. От игры можно ждать всё что угодно. «Спартаку» очень нужна победа в этом матче, чтобы сохранить шансы на второе и третье место по итогам сезона, но команда Владимира Федотова выглядит сейчас предпочтительнее», – заявил Бубнов порталу Sportbox.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ армейцы занимают 2-е место, набрав 54 очка. У красно-белых – 50 очков и 4-я позиция.

Добавим, что московское дерби состоится 21 мая и пройдет на домашней арене «Спартака».

источник: Sportbox.ru
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