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Игрок «Химок» Мирзов: «Зенит» будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится

Команда из Санкт-Петербурга в девятый раз выиграла чемпионат России.
19 мая 2023 11:30
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Химок» Резиуан Мирзов высказался относительно очередного трофея «Зенита» в РПЛ.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России. Чемпионство «Зенит» оформил досрочно, в матче 26-го тура со «Спартаком» (3:2).

«Зенит» будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится», — цитирует Мирзова «Чемпионата».

Добавим, что «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. У подмосковной команды 18 очков после 27 матчей.

источник: Чемпионат.com
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