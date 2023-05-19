Появились подробности состояния экс-тренера «Химок», который попал в страшное ДТП

Появились подробности состояния здоровья экс-помощника главного тренера подмосковных «Химок» Георгия Джиоева.

Напомним, что ранее специалист попал в страшное ДТП в Кабардино-Балкарии. Автомобиль марки «Мерседес», на котором передвигался Джиоев, полностью разбился.

«У Георгия стабильно тяжелое состояние. Он находится в реанимации. Динамика восстановления сейчас неясна, так как есть многочисленные повреждения», - приводит слова источника Sport24.

К слову, наставник также работал помощником тренера Спартака Гогниева во владикавказской «Алании».