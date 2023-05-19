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Лэмпард объяснил, в чем сила «Манчестер Сити»

По его словам, «горожане» приближаются к уровню величайшей команды.
19 мая 2023 22:45
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о выступлении «Манчестер Сити».

По словам специалиста, «горожане» являются фантастической командой, а их сила заключается в стабильности.

«В этом смысле они приближаются к тому уровню, когда можно говорить о статусе величайшей команды. Когда они находятся в такой форме, как сейчас, никто добровольно не захочет выйти против них. Я думаю, что они лучшая команда в мире на данный момент», – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Накануне, 18 мая, «Манчестер Сити» разгромил «Реал» (4:0) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов и вышел в финал, где сыграет с «Интером».

Кроме того, команда Хосепа Гвардиолы может выиграть АПЛ, а также Кубок Англии.

источник: «Советский спорт»
Лэмпард объяснил, в чем сила «Манчестер Сити»
По его словам, «горожане» приближаются к уровню величайшей команды.
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