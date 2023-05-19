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Газзаев заявил, что Игнашевич вышел на новый уровень в качестве тренера 

«Балтика» при руководстве 43-летнего специалиста досрочно завоевала путевку в РПЛ на следующий сезон.
19 мая 2023 23:42
автор: Глеб Шевяков

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о работе своего бывшего подопечного Сергея Игнашевича на посту главного тренера «Балтики».

Отметим, что ранее калининградский клуб гарантировал себе выход в высший дивизион чемпионата России благодаря ничье в матче 32-го тура Первой лиги между «Аланией» и «Акроном» (0:0).

«Это большой шаг в его тренерской карьере и шел он к этому достаточно осознанно, продуктивно работая и в «Торпедо». Повышение в РПЛ с «Балтикой» — начальный итог его тренерской деятельности», – приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Напомним, что Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. На данный момент команда лидирует в турнирной таблице Первой лиги, набрав 64 очка после 31 матча, и уже не опустится ниже второго места.

источник: Чемпионат.com
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