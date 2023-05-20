Дзюба подпишет новый контракт с «Локомотивом» на один год 

«Локомотив» сохранит форварда команды Артема Дзюбу как минимум на один сезон. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Как утверждает источник, красно-зеленые заключат новый годичный контракт с российским нападающим. Сообщается, что в договоре будет прописана опция автоматического продления соглашения еще на сезон при определенных достижениях команды.

Ранее сообщалось, что переговоры о продлении контракта с Дзюбой находятся в заключительной стадии.

Напомним, что Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента прошедшей зимой. Все за московский клуб он провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его текущий контракт с «железнодорожниками» истекает ближайшим летом.