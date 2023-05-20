ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Радимов раскритиковал Лещука за высказывание в адрес Йокановича

47-летний специалист считает, что голкипер «Динамо» поступил подло по отношению к своему бывшему наставнику.
20 мая 2023 22:15
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением по поводу того, что вратарь «Динамо» Игорь Лещук негативно высказался о Славиши Йокановиче после его увольнения с поста главного тренера московского клуба.

«Пребываю в шоке от сегодняшних слов Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Разводить грязь и бросать вот такие слова в спину – просто подло и мерзко. Если у этого игрока были вопросы к методам работы Йокановича, почему он молчал весь сезон и не реагировал? Больше напоминает обычный подхалимаж и попытку подлизаться к новому наставнику, чем на взвешенную оценку», – заявил Радимов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист раскритиковал сербского специалиста за то, каким образом он покинул столичную команду.

Напомним, что «Динамо» объявило об отставке Йокановича с должности главного тренера клуба в воскресенье, 14 мая. В данный момент бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 45 очков после 28 матчей.

Радимов раскритиковал Лещука за высказывание в адрес Йокановича
47-летний специалист считает, что голкипер «Динамо» поступил подло по отношению к своему бывшему наставнику.
20.05.2023 22:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Манчестер Сити» с Гвардиолой становился чемпионом Англии пять раз за последние шесть лет 
Небесно-голубые досрочно завоевали золотые медали АПЛ в нынешнем сезоне после того, как «Арсенала» проиграл «Ноттингем Форрест».
20.05.2023 21:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Барселона» и «Реал Сосьедад» объявили стартовые составы на матч Ла Лиги 
Досрочный чемпион Испании примет соперника на своем стадионе. 
20.05.2023 21:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Это сложно, но мы справились»: Клопп - о попадании в Лигу Европы
«Ливерпуль» не примет участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
20.05.2023 21:35
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» и лишился шансов на завоевание золотых медалей АПЛ
«Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» и лишился шансов на завоевание золотых медалей АПЛ
Подопечные Микеля Артеты уступили сопернику со счетом 0:1.
20.05.2023 21:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии
«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии
Поражение «Арсенала» от «Ноттингем Форест» гарантировало «горожанам» золотые медали АПЛ.
20.05.2023 21:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Бавария» потерпела домашнее поражение от «Лейпцига»
«Бавария» потерпела домашнее поражение от «Лейпцига»
Судьба титула чемпионов Бундеслиги теперь в руках дортмундской «Боруссии».
20.05.2023 21:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сергеев высказался о своем игровом времени в «Зените»
В матче против «Оренбурга» гол 28-летнего форварда принес питерской команде ничью.
20.05.2023 21:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ахмат» дома разгромил «Химки» и вплотную приблизился к «Спартаку» в таблице РПЛ
«Ахмат» дома разгромил «Химки» и вплотную приблизился к «Спартаку» в таблице РПЛ
Грозненцы трижды огорчили голкипера химчан.
20.05.2023 20:53
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика