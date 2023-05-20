Радимов раскритиковал Лещука за высказывание в адрес Йокановича

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением по поводу того, что вратарь «Динамо» Игорь Лещук негативно высказался о Славиши Йокановиче после его увольнения с поста главного тренера московского клуба.

«Пребываю в шоке от сегодняшних слов Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Разводить грязь и бросать вот такие слова в спину – просто подло и мерзко. Если у этого игрока были вопросы к методам работы Йокановича, почему он молчал весь сезон и не реагировал? Больше напоминает обычный подхалимаж и попытку подлизаться к новому наставнику, чем на взвешенную оценку», – заявил Радимов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист раскритиковал сербского специалиста за то, каким образом он покинул столичную команду.

Напомним, что «Динамо» объявило об отставке Йокановича с должности главного тренера клуба в воскресенье, 14 мая. В данный момент бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 45 очков после 28 матчей.