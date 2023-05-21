Тренер «Рубина» считает, что команде надо изменить состав на 60-70 процентов

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о целях на период трансферного окна после того, как команда оформила себе возвращение в Российскую премьер-лигу.

«В тех реалиях, которые сейчас, мы видим каких-то игроков, хотим их приобрести, но из-за ситуации, которая складывается, они к нам могут не поехать. Здесь начинаешь смотреть уже на другой рынок. А те команды, которые выходят, наверно должны по составу поменяться процентов на 60-70. Это совершенно другой уровень, другое сопротивление, другие скорости», - цитирует Рахимова официальный сайт «Рубина».

По мнению Рахимова, усиление потребуется и «Балтике», а приобретение качественного игрока всегда непростая задача.

В матче 32-го тура «Рубин» победил «Балтику» со счетом 1:0, прервав 30-матчевую беспроигрышную серию калининградского клуба. Обе команды досрочно оформили себе выход в Российскую премьер-лигу. «Балтика» вернулась в элиту российского футбола спустя 25 лет, «Рубин» после прошлогоднего вылета.

«Рубин» набрал 65 очков и лидирует в Первой лиге, «Балтика» с 64 очками расположилась на втором месте.