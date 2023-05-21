Кокорин: Лига чемпионов — самый оптимальный вариант для «Ариса»

Российский форвард Александр Кокорин уверен, что «Арис» заслуживает выступать в Лиге чемпионов.

«Что касается последнего матча с АПОЭЛом, надо красиво завершить сезон. Но решать будет тренер. Если он скажет, что можете отдыхать — это его решение. Что для меня еврокубки? Смотря какие это еврокубки. Я везде участвовал. Дай бог. Лига чемпионов — самый оптимальный вариант для «Ариса», - приводит слова Александра Кокорина «Чемпионат».

Ранее «Арис», в составе которого выступает Александр Кокорин, стал чемпионом Кипра впервые в истории.

Наивысшим достижением для «Ариса» до этого сезона было четвертое место в сезоне 2021/2022.

Кокорин был признан лучшим игроком сезона на Кипре. В 29 матчах в составе «Ариса» он стал автором 13 голов и отдал шесть голевых передач.