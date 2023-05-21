ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кокорин: Лига чемпионов — самый оптимальный вариант для «Ариса»

Ранее Кокорин с «Арисом» стал чемпионом Кипра.
21 мая 2023 23:20
автор: Александр Кожевников

Российский форвард Александр Кокорин уверен, что «Арис» заслуживает выступать в Лиге чемпионов.

«Что касается последнего матча с АПОЭЛом, надо красиво завершить сезон. Но решать будет тренер. Если он скажет, что можете отдыхать — это его решение. Что для меня еврокубки? Смотря какие это еврокубки. Я везде участвовал. Дай бог. Лига чемпионов — самый оптимальный вариант для «Ариса», - приводит слова Александра Кокорина «Чемпионат».

Ранее «Арис», в составе которого выступает Александр Кокорин, стал чемпионом Кипра впервые в истории.

Наивысшим достижением для «Ариса» до этого сезона было четвертое место в сезоне 2021/2022.

Кокорин был признан лучшим игроком сезона на Кипре. В 29 матчах в составе «Ариса» он стал автором 13 голов и отдал шесть голевых передач.

источник: Чемпионат.com
Главный тренер «Спартака» - о жесте Соболева: если такое повторится, человек не будет играть
Главный тренер «Спартака» - о жесте Соболева: если такое повторится, человек не будет играть
Форварда красно-белых удалили в матче против ЦСКА.
21.05.2023 23:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кокорин: Лига чемпионов — самый оптимальный вариант для «Ариса»
Ранее Кокорин с «Арисом» стал чемпионом Кипра.
21.05.2023 23:20
Футбол
автор: Александр Кожевников
Канчельскис: Карасев провалил игру и забрал очки у ЦСКА
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».
21.05.2023 23:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Левандовски недоволен, что игроки «Барселоны» отправили поздравительное видео российским фанатам
На чью сторону встанет клуб?
21.05.2023 23:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
Карасев готов объяснить все решения в матче «Спартак» - ЦСКА
Карасев готов объяснить все решения в матче «Спартак» - ЦСКА
Арбитр удалил по игроку, не за считал по голу, один пенальти не поставил, а второй - поставил.
21.05.2023 22:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Байер» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в Бундеслиге
Встреча завершилась со счетом 2:2.
21.05.2023 22:25
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Больно за безобразие, которое творится». Федотов раскритиковал судейство в игре «Спартак» - ЦСКА
«Больно за безобразие, которое творится». Федотов раскритиковал судейство в игре «Спартак» - ЦСКА
У наставника «армейцев» есть вопросы к Карасеву.
21.05.2023 22:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
Канчельскис: надеемся, что Кокорин вернется в «Фиорентину»
Кокорин стал чемпионом Кипра.
21.05.2023 21:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Реал» проиграл «Валенсии» и опустился на третье место в чемпионате Испании
«Реал» проиграл «Валенсии» и опустился на третье место в чемпионате Испании
«Сливочные» пропустили вперед «Атлетико».
21.05.2023 21:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика