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Главный тренер «Спартака» - о жесте Соболева: если такое повторится, человек не будет играть

Форварда красно-белых удалили в матче против ЦСКА.
Главный тренер «Спартака» - о жесте Соболева: если такое повторится, человек не будет играть
21 мая 2023 23:21
автор: Максим Скороходов
автор фото: РПЛ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал нападающего Александра Соболева, который был удален в матче 28-го тура против ЦСКА (2:1) после того, как показал сопернику непристойный жест.

«Если такое повторится, человек не будет играть. Прежде всего, это уважение, это воспитание. Это не теннис, не атлетика, где каждый сам за себя. Тут каждый играет в команде, и нужно действовать на благо команды. Это уже случилось второй раз, Мартинс тоже был наказан за свое поведение в прошлом. Если это будет повторяться, то они будут смотреть футбол на скамейке», - приводит «Матч ТВ» слова Абаскаля.

Напомним, что Соболев спровоцировал защитника соперника Виллиана Рошу, который также был удален.

Команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Главный тренер «Спартака» - о жесте Соболева: если такое повторится, человек не будет играть
Главный тренер «Спартака» - о жесте Соболева: если такое повторится, человек не будет играть
Форварда красно-белых удалили в матче против ЦСКА.
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