Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Осер», у Месси - голевая передача

В Осере (Франция) завершился матч 36-го тура французской Лиги 1, в котором «Осер» принимал «ПСЖ». Встреча завершилась победой парижан со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на шестой минуте встречи - отличился Килиан Мбаппе. Ещё через две минуты Мбаппе оформил дубль, а ассистировал французу аргентинский нападающий Лионель Месси. На 51-й минуте матча усилиями Лассина Синайоко «Осеру» удалось сократить отставание в счете, но на большее хозяев поля не хватило.

«ПСЖ» после этого матча продолжают лидировать в чемпионате, набрав 84 очка. «Осер» с 34 очками располагается на 16-й позиции.

Чемпионат Франции

36-й тур

«Осер» - «ПСЖ» - 1:2 (0:2)

Голы: Синайоко, 51 - Мбаппе, 6, 8.