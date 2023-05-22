«Я сильный и пойду до конца против расистов». Винисиус - о скандале в матче с «Валенсией»

Форвард «Реала» Винисиус отреагировал на инцидент, который произошел во время выездного матча 35-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (0:1).

Напомним, что болельщики выкрикивали расистские и прочие оскорбления с трибун в адрес 22-летнего футболиста из Бразилии.

«Это случилось не в первый раз, не во второй и не в третий. Расизм — это нормально в Ла Лиге. Руководство лиги считает это нормальным, федерация тоже, а соперники это поощряют. Мне очень жаль. Но я сильный и пойду до конца против расистов. Даже если далеко отсюда», – написал Винисиус на своей странице в соцсети.

В текущем сезоне чемпионата Испании бразилец провел 32 матча, в которых забил десять голов и отдал девять результативных передач.