«Валенсия» выступила с заявлением по поводу скандала вокруг форварда «Реала» Винисиуса

«Валенсия» отреагировала на скандал вокруг форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

Напомним, что по ходу очного матча команд в 35-м туре чемпионата Испании бразилец столкнулся с расизмом. Оскорбления выкрикивали болельщики «Валенсия», Винисиус после этого заплакал.

«Валенсия» осуждает любые оскорбления и нападения в футболе. Клуб твёрдо привержен ценностям уважения и спортивного поведения и подтверждает свою позицию против физического и словесного насилия на стадионах. Таким образом, мы опечалены событиями, произошедшими во время матча 35-го тура Ла Лиги с «Реалом»», — говорится в заявление «Валенсии» на сайте клуба.

Добавим, что игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором победного гола «Валенсии» стал Диего Лопес.