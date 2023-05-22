Колосков оценил уровень дерби «Спартак» - ЦСКА и высказался о жесте Соболева

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.

«Первый тайм матча «Спартак» - ЦСКА был просто великолепным и стал бы украшением любой лиги в Европе. Великолепные скорость, техника, удары, обводки. А потом футбол превратился в стычки, единоборства, нарушения, споры. Это было похоже не на футбол, а на какие-то единоборства.

Что касается жеста Александра Соболева, лучше у него спросить. Я не понимаю, зачем он сделал и что его побудило к этому», - приводит слова Колоскова РИА Новости.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

На 37-й минуте полузащитник армейцев Хесус Медина открыл счет в игре. Уравнял команды форвард красно-белых Квинси Промес, который отличился на 43-й минуте с передачи вингера Антона Зиньковского. Победу «Спартаку» принес тот же Промес, реализовав пенальти на 90-й минуте.

Добавим, что на 69-й минуте с поля были удалены нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша за неспортивное поведение.

Таким образом, команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.