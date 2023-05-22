Андрей Аршавин: пусть бедный Соболев отдохнет, ему и так часто достается от меня

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался относительно поведения форварда «Спартака» Александра Соболева.

Напомним, что в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1) игрок красно-белых свалил защитника армейцев Виллиана Рошу и демoнстративно схватил сeбя за гениталии. После этого Александр был удален.

«Насколько поведение Соболева было неприемлемым? Не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева. Он и так получает от меня. Пусть отдохнёт. Там Володя Быстров по нему прошёлся. Думаю, достаточно», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Добавим, что ранее Андрей обвинял Соболева в симуляциях.

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