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Андрей Аршавин: пусть бедный Соболев отдохнет, ему и так часто достается от меня

Футболист «Спартака» вызван на заседание КДК РФС.
22 мая 2023 12:49
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался относительно поведения форварда «Спартака» Александра Соболева.

Напомним, что в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1) игрок красно-белых свалил защитника армейцев Виллиана Рошу и демoнстративно схватил сeбя за гениталии. После этого Александр был удален.

«Насколько поведение Соболева было неприемлемым? Не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева. Он и так получает от меня. Пусть отдохнёт. Там Володя Быстров по нему прошёлся. Думаю, достаточно», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Добавим, что ранее Андрей обвинял Соболева в симуляциях.

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источник: Телеканал «Матч ТВ»
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