Оздоев рассказал, что помешало ему перейти в «Лилль»

Российский полузащитник Магомед Оздоев перед трансфером в «Фатих Карагюмрюк» вел переговоры с французским «Лиллем».

По словам футболиста, стороны практически договорились о контракте, однако, сделка сорвалась после начала СВО,

«Я переговорил с президентом и спортдиром клуба. Через два дня мне прислали предложение. После ответной игры с «Бетисом» мы должны были встретиться в Испании и подписать предварительный контракт.

Но та ситуация, которая произошла между Россией и Украиной повлияла на трансфер», – заявил хавбек в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

30-летний Оздоев перебрался в турецкий клуб летом 2022 года. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 30 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевых паса.