Павлюченко возразил Оздоеву, который заявил, что чемпионат Турции сильнее РПЛ

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко не согласен с мнением полузащитника Магомеда Оздоева, который ранее заявил, что чемпионат Турции выше уровнем, чем РПЛ.

«При всем моем уважении, лучше играть в РПЛ, чем в Суперлиге. У них чемпионат слабее, чем у нас. Смысл ехать туда и играть в Турции?» – заявил бывший нападающий, чьи слова приводит «РБ-Спорт».

Напомним, с лета 2022 года Оздоев выступает за турецкий «Фатих Карагюмрюк». В нынешнем сезоне он провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевых паса.