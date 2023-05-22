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Изидор рассчитывал приостановить контракт с «Локомотивом» ближайшим летом 

Теперь изменения в регламенте ФИФА не позволят французу покинуть московскую команду таким образом.
22 мая 2023 19:42
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор собирался воспользоваться правом приостановки контракта с «железнодорожниками» будущим летом. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

«Изидор рассчитывал на приостановку контракта по правилу ФИФА, но в связи с новыми поправками, которые ФИФА приняла в понедельник, 22 мая, он не сможет этого сделать. Теперь его уход из клуба возможен только за деньги», — приводит слова источника «Чемпионат».

Добавим, что сегодня, 22 мая ФИФА продлила продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами, однако выдвинула ряд условий согласно которым не всем иностранным футболистам российских команд дается это право.

Напомним, что Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне за красно-зеленых он сыграл 22 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с московской командой до лета 2026 года.

источник: Чемпионат.com
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