Неймар начал переговоры с клубом АПЛ

Форвард «ПСЖ» Неймар может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет L’Équipe.

По данным источника, английский клуб хотел бы арендовать футболиста, однако, парижане согласны только на полноценный трансфер.

Отмечается, что бразилец интересен многим клубам, однако, «красные дьяволы» надеются, что полузащитник Карлос Каземиро убедит соотечественника перебраться на «Олд Траффорд».

Неймару 31 год. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел 20 матчей, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. Также на его счету 2 гола и 3 ассиста в 6 матчах Лиги чемпионов.