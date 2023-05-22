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Неймар начал переговоры с клубом АПЛ

Ранее сообщалось, что бразилец покинет «ПСЖ» в летнее межсезонье.
Неймар начал переговоры с клубом АПЛ
22 мая 2023 22:29
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Форвард «ПСЖ» Неймар может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет L’Équipe.

По данным источника, английский клуб хотел бы арендовать футболиста, однако, парижане согласны только на полноценный трансфер.

Отмечается, что бразилец интересен многим клубам, однако, «красные дьяволы» надеются, что полузащитник Карлос Каземиро убедит соотечественника перебраться на «Олд Траффорд».

Неймару 31 год. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел 20 матчей, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. Также на его счету 2 гола и 3 ассиста в 6 матчах Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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