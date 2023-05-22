Канчельскис заявил, что «Динамо» провело провальный сезон из-за Йокановича 

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис дал негативную оценку игре «Динамо» в нынешнем сезоне и заявил, что виной тому стал бывший главный тренер московского клуба Славиша Йоканович.

«Сезон для «Динамо» получился провальным. Никаких спортивных достижений. Молодежь сбавила, новые лица не появились. Так бывает — просто не угадали с главным тренером и весь сезон потрачен впустую. Йоканович как будто держал в заложниках футболистов «Динамо», они страдали, играя в его футбол. Ребята выходили на поле с потухшими глазами. Видимо этот серб приехал в Россию исключительно заработать денег», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» объявило об отставке Йокановича с должности главного тренера команды 14 мая. Временным наставником стал Павел Алпатов.

В настоящее время бело-голубые занимают седьмое в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 28 проведенных матчей.