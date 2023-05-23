Сборная России может провести два товарищеских матча в июне

В июне могут состояться два товарищеским матча с участием сборной России. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Как утверждает источник, РФС планирует договориться с двумя соперниками провести контрольные матчи против подопечных Валерия Карпина 15 и 20 июня. Какие конкретно национальные команды могут принять участие в матчах не сообщается.

Ранее появилась информация о том, что правительство Камеруна запретило сборной страны играть товарищескую игру против команды России.

Напомним, что с весны 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.