Сенников уверен, что отказ Камеруна от товарищеского матча не скажется на имидже сборной России

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением по поводу того, что сборная Камеруна отказалась принимать участие в контрольном матче с национальной командой России.

Ранее появилась информация о том, что камерунские власти наложили запрет для сборной страны играть в товарищеском матче с командой Валерия Карпина.

«Отказ Камеруна от участия в товарищеском матче со сборной России вообще никак не ударит по имиджу нашей страны. Если правительство Камеруна не захотело, то почему они должны играть? Это товарищеский матч, поэтому можно найти и другого соперника», – приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Ранее также сообщалось, что РФС планирует организовать две товарищеские игры для сборной России в июне.

Напомним, что весной прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские команды и сборные от международных турниров.