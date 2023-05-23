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Смородская уверена, что Талалаев не способен вернуть «Химки» в РПЛ 

За два тура до конца чемпионата России подмосковная команда лишилась математических шансов остаться в лиге.
23 мая 2023 16:52
автор: Глеб Шевяков

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о вылете «Химок» во главе с Андреем Талалаевым из высшего дивизиона чемпионата России.

«Я изначально не верила в Талалаева. Поэтому не удивлена, что он не смог помочь команде остаться в РПЛ. Он не потянет вернуть команду обратно. Тем более за один игровой год. Не верю в этого тренера», — приводит слова Смородской Sport24.ru.

Добавим, что «Химки» гарантированно покинут Российскую Премьер-Лигу после того, как в матче 28-го тура чемпионата России «Пари НН» одержал разгромную победу над «Сочи» со счетом 4:0.

В настоящее время красно-черные располагаются на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 18 очков после 28 сыгранных матчей.

источник: Sport24.ru
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