Смородская уверена, что Талалаев не способен вернуть «Химки» в РПЛ 

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о вылете «Химок» во главе с Андреем Талалаевым из высшего дивизиона чемпионата России.

«Я изначально не верила в Талалаева. Поэтому не удивлена, что он не смог помочь команде остаться в РПЛ. Он не потянет вернуть команду обратно. Тем более за один игровой год. Не верю в этого тренера», — приводит слова Смородской Sport24.ru.

Добавим, что «Химки» гарантированно покинут Российскую Премьер-Лигу после того, как в матче 28-го тура чемпионата России «Пари НН» одержал разгромную победу над «Сочи» со счетом 4:0.

В настоящее время красно-черные располагаются на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 18 очков после 28 сыгранных матчей.