Долгов допустил, что может покинуть «Химки» после вылета команды из РПЛ 

Нападающий «Химок» Александр Долгов рассказал о своих будущих планах в команде Андрея Талалаева.

«У меня действующий контракт. Сейчас я не могу сказать точно, останусь в «Химках» или нет. Надо провести два оставшихся матча и там уже смотреть, какая обстановка будет в клубе. Все варианты рассмотрим и будем общаться с агентом и с руководством команды, если какие-то варианты появятся», — приводит слова Долгова Metaratings.ru.

Напомним, что после того, как «Пари НН» победил «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ, «Химки» лишились шансов остаться в высшем дивизионе чемпионата России. Подмосковный клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице лиги, имея в своем активе 18 очков.

Долгов выступает за «Химки» с сентября 2021 года, а в текущем сезоне 24-летний форвард провел за команду 29 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.