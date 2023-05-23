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Долгов допустил, что может покинуть «Химки» после вылета команды из РПЛ 

По завершении нынешнего сезона красно-черные отправятся в Первую Лигу. 
23 мая 2023 17:06
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Химок» Александр Долгов рассказал о своих будущих планах в команде Андрея Талалаева.

«У меня действующий контракт. Сейчас я не могу сказать точно, останусь в «Химках» или нет. Надо провести два оставшихся матча и там уже смотреть, какая обстановка будет в клубе. Все варианты рассмотрим и будем общаться с агентом и с руководством команды, если какие-то варианты появятся», — приводит слова Долгова Metaratings.ru.

Напомним, что после того, как «Пари НН» победил «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ, «Химки» лишились шансов остаться в высшем дивизионе чемпионата России. Подмосковный клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице лиги, имея в своем активе 18 очков.

Долгов выступает за «Химки» с сентября 2021 года, а в текущем сезоне 24-летний форвард провел за команду 29 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

источник: Metaratings.ru
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