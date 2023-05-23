ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кокорин в дерзкой форме отреагировал на издевку фаната о чемпионстве «Ариса»

Нападающий не смог сдержать эмоций.
23 мая 2023 18:33
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Ариса» Александр Кокорин ответил на высказывание одного из болельщиков, который оставил нелицеприятный комментарий о чемпионстве его команды.

«Санек, ты же прекрасно понимаешь, что «Арис» на Кипре как беспородная собака. Когда есть «Омония» и АПОЭЛ, вы – никто», – написал фанат.

Нападающий не смог сдержать эмоций и ответил болельщику: «Никто – это ты, а мы – чемпионы».

Напомним, в минувшем чемпионате Кипра российский нападающий, арендованный у «Фиорентины», провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Кроме того, он был признан игроком года в национальном первенстве.

источник: «Советский спорт»
«Спартак» предъявил доказательства РФС по поводу неприличного жеста защитника ЦСКА Роши
Матч между московскими командами завершился со счетом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля. 
23.05.2023 18:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кокорин в дерзкой форме отреагировал на издевку фаната о чемпионстве «Ариса»
Нападающий не смог сдержать эмоций.
23.05.2023 18:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Руслан Нигматуллин: Лантратов стал лидером «Локомотива»
Бывший российский вратарь высоко оценил уровень голкипера «Локо».
23.05.2023 18:33
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сайт для взрослых предложил «Интеру» долгосрочное спонсорское соглашение
Речь идет о ста миллионах евро.
23.05.2023 18:31
Футбол
автор: Александр Кожевников
Скопинцев встал на защиту бывшего главного тренера «Динамо» Йокановича 
По словам 26-летнего футболиста, при руководстве сербского специалиста бело-голубые впервые за долгое время обыграли топ-клубы РПЛ.
23.05.2023 18:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Шалимов прокомментировал спад «Ростова» в концовке сезона РПЛ
54-летний специалист уверен, что желто-синие исчерпали все свои силы к завершению чемпионата. 
23.05.2023 18:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Камоцци считает, что возвращение Спаллетти в РПЛ не усилит чемпионат России  
Ранее появилась информация, что итальянский специалист решил расторгнуть контракт с «Наполи» в конце сезона.
23.05.2023 17:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Форвард «Ариса»: в раздевалке Кокорин - номер один, он наша душа
«Арис» впервые в истории выиграл чемпионат Кипра.
23.05.2023 17:33
Футбол
автор: Александр Кожевников
Долгов допустил, что может покинуть «Химки» после вылета команды из РПЛ 
По завершении нынешнего сезона красно-черные отправятся в Первую Лигу. 
23.05.2023 17:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика