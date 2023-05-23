Кокорин в дерзкой форме отреагировал на издевку фаната о чемпионстве «Ариса»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин ответил на высказывание одного из болельщиков, который оставил нелицеприятный комментарий о чемпионстве его команды.

«Санек, ты же прекрасно понимаешь, что «Арис» на Кипре как беспородная собака. Когда есть «Омония» и АПОЭЛ, вы – никто», – написал фанат.

Нападающий не смог сдержать эмоций и ответил болельщику: «Никто – это ты, а мы – чемпионы».

Напомним, в минувшем чемпионате Кипра российский нападающий, арендованный у «Фиорентины», провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Кроме того, он был признан игроком года в национальном первенстве.