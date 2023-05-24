Полузащитник «Химок» Гулиев допустил, что будет играть за сборную Азербайджана

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев признался, что может поменять спортивное гражданство на азербайджанское.

«Может быть, скоро обсудим переход. В любом случае карьера строится на клубной деятельности, а не на сборной. Не исключаю свой возможный переход, но это не из-за нынешней ситуации. Речь об этом давно ведется. Но если я пойму, что, став легионером, будет тяжелее конкурировать в РПЛ, это будет уже другой момент», - приводит «Матч ТВ» слова 26-летнего футболиста.

На молодежном уровне Гулиев выступал за сборную России. В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в РПЛ и не отличился результативными действиями.

Напомним, что Гулиев - воспитанник «Спартака», за красно-белых он провел 21 матч и забил один гол.