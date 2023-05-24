Ларин не имеет запретов на возвращение в футбольную деятельность после освобождения из-под стражи

Адвокат Мария Эйсмонт рассказала, что экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин не имеет никаких запретов на возвращение в футбольную деятельность после решения Московского городского суда освободить функционера из-под стражи. Ранее бывший руководитель был приговорен к трем годам лишения свободы за мошенничество.

«Условно осужденным не возбраняется работать. Никто им это не может запретить. Это его выбор - куда он пойдет. Я как адвокат могу рекомендовать идти туда, где частные, а не государственные деньги», - приводит слова юриста «Матч ТВ».

Сегодня, 24 мая, стало известно, что Московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию функционера. В итоге срок сократили на шесть месяцев и переквалифицировали в условный. При этом прокуратура настаивала на ужесточении наказания до 4 лет и 4 месяцев.