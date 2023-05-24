«Рад, что справедливость восторжествовала». Орлов - об освобождении Ларина

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что экс-директор спортивной школы «Чертаново» Николай Ларин вышел на свободу. Напомним, бывший руководитель был приговорен к трем годам лишения свободы за мошенничество.

«Я рад, что справедливость восторжествовала. Много людей молили бога за Ларина. Это хорошо, что его освободили. Значит, все по справедливости. Это замечательно», - приводит слова Орлова Sport24.

Сегодня, 24 мая, стало известно, что Московский городской суд (Мосгорсуд) принял апелляцию функционера. В итоге срок сократили на шесть месяцев и переквалифицировали в условный. При этом прокуратура настаивала на ужесточении наказания до 4 лет и 4 месяцев.

Также Ларин не имеет никаких запретов на возвращение в футбольную деятельность.