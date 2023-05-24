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Агент Ренана отреагировал на новость об интересе топ-клубов АПЛ к защитнику «Зенита»

Ранее появилась информация, что в услугах бразильца заинтересованы «Челси», «Ньюкасл», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
24 мая 2023 17:28
автор: Глеб Шевяков

Агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, Фернандо Гарсия высказался насчет слухов об интересе к своему клиенту со стороны английских клубов.

«Интерес к Роберту Ренану со стороны английских команд — это неправда», — приводит слова футбольного агента РИА Новости.

Ранее сообщалось, что к 19-летнему игрок сине-бело-голубых проявляют интерес «Челси», «Ньюкасл», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Напомним, что Ренан присоединился к «Зениту» в январе 2023 года. В текущем сезоне за команду Сергея Семака он сыграл десять матчей и не отличился результативными действиями. Питерский клуб досрочно стал чемпионом России.

источник: «РИА Новости»
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