Гладилин уверен, что потеря Соболева не станет большой проблемой для «Спартака»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча, а также предположил, как это повлияет на выступление московского клуба в конце сезона.

«Нет, никак не повлияет, наоборот, улучшит командный дух, подстегнет. Александр нанес прежде всего моральный урон команде. Так нельзя, народная команда, болельщиков много, дети смотрят. А игроков в «Спартаке» достаточно, много хороших нападающих. Потеря Соболева — я не вижу в этом проблемы в данный момент. Там достаточно футболистов атаки, которые его способны заменить», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Напомним, что в матче 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА Соболев показал непристойный жест в адрес защитника оппонента Виллиана Роши, за что получил четырехматчевую дисквалификацию от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.