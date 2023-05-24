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Гладилин уверен, что потеря Соболева не станет большой проблемой для «Спартака»

26-летний форвард пропустит следующие четыре игры красно-белых из-за дисквалификации.
24 мая 2023 23:29
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча, а также предположил, как это повлияет на выступление московского клуба в конце сезона.

«Нет, никак не повлияет, наоборот, улучшит командный дух, подстегнет. Александр нанес прежде всего моральный урон команде. Так нельзя, народная команда, болельщиков много, дети смотрят. А игроков в «Спартаке» достаточно, много хороших нападающих. Потеря Соболева — я не вижу в этом проблемы в данный момент. Там достаточно футболистов атаки, которые его способны заменить», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Напомним, что в матче 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА Соболев показал непристойный жест в адрес защитника оппонента Виллиана Роши, за что получил четырехматчевую дисквалификацию от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

источник: «Газета.Ru»
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