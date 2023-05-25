Министр спорта Башкирии высказался о долгах и будущем «Уфы»

Министр спорта Башкортостана, председатель правления «Уфы» Руслан Хабибов заверил, что руководство республики делает все возможное для того, чтобы клуб не перестал существовать.

«Как Министр спорта республики Башкортостан хочу вас заверить, что футбол для нас - ключевой вид спорта, футбольный клуб «Уфа» республике - нужен. Да есть и были определенные вопросы с финансированием, эти вопросы мы решаем. Сегодня очередной транш финансирования мы направили, вопросы по заработной плате на сегодняшний день мы решили, на сегодняшний день долгов перед игроками не будет», - приводит слова чиновника клубная пресс-служба.

Напомним, после 32 туров «Уфа» с 32 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. На протяжении всего чемпионата клуб испытывал финансовые трудности. В прессе не раз появлялась информация о возможном снятии команды.

Параллельно генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов не переставал судиться с московским «Спартаком», однако все суды проиграл.