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Дмитрий Тихий: пока нет решения по моему будущему

Игрок тренируется с «Пари НН» после расторжения контракта с «Химками».
25 мая 2023 14:49
автор: Александр Кожевников

Защитник Дмитрий Тихий высказался о своем будущем.

«Я продолжаю тренироваться с «Нижним Новгородом». Но пока никаких контрактов с клубом у меня не подписано. Пока нет решения по моему будущему», - приводит слова Тихого «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тихий ранее сообщил, что после расторжения контракта с «Химками» тренируется в месте с «Пари НН».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Российской Премьер-лиги Тихий принял участие в девяти встречах в составе «Химок», не отметившись результативными действиями.

источник: «Спорт-Экспресс»
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