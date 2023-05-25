Дмитрий Тихий: пока нет решения по моему будущему

Защитник Дмитрий Тихий высказался о своем будущем.
«Я продолжаю тренироваться с «Нижним Новгородом». Но пока никаких контрактов с клубом у меня не подписано. Пока нет решения по моему будущему», - приводит слова Тихого «Спорт-Экспресс».
Напомним, Тихий ранее сообщил, что после расторжения контракта с «Химками» тренируется в месте с «Пари НН».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Российской Премьер-лиги Тихий принял участие в девяти встречах в составе «Химок», не отметившись результативными действиями.
источник: «Спорт-Экспресс»