Дмитрий Тихий: пока нет решения по моему будущему

Защитник Дмитрий Тихий высказался о своем будущем.

«Я продолжаю тренироваться с «Нижним Новгородом». Но пока никаких контрактов с клубом у меня не подписано. Пока нет решения по моему будущему», - приводит слова Тихого «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тихий ранее сообщил, что после расторжения контракта с «Химками» тренируется в месте с «Пари НН».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Российской Премьер-лиги Тихий принял участие в девяти встречах в составе «Химок», не отметившись результативными действиями.